أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 28/12/2016

كتب أحمد توفيق

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة الأهلي غداً في الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام.

اقترب محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، من المشاركة بشكل أساسى أمام الأهلى، فى المباراة المقرر لها غداً الخميس، فى الأسبوع الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث قال له الجهاز الأبيض، "خليك جاهز لأى موقف".

طبع نادى الزمالك 600 دعوة لحضور بعض أعضاء الجمعية العمومية لمباراة الأهلى، المقرر لها غداً الخميس، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

قرر محمد حلمى المدير الفنى لفريق الزمالك ، عقد محاضرة أخيرة مع لاعبيه ، للحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة القمة أمام الأهلى غدا الخميس بالأسبوع الـ 17 للدورى بعد تناول وجبة العشاء مساء اليوم بفندق المعسكر .

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، الأعداد الرسمية المقرر حضورها لمباراة القمة أمام النادى الأهلى غدا الخميس ضمن الأسبوع الـ 17 للدورى الممتاز .

قال مرتضى منصور فى تصريحات صحفية إن وزارة الداخلية وافقت على زيادة أعداد الحاضرين لمباراة القمة بناء على طلب نادي الزمالك، بعدما كان مقررا فى البداية حضور 50 فردا من القلعة البيضاء ومثلهم من الأهلى بالإضافة إلى 100 صحفى.

أضاف مرتضى منصور أنه تقرر حضور 300 فرد من نادي الزمالك ومثلهم من الأهلى و40 دعوة للشركة الراعية و15 دعوة لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى 100 صحفى ليكون عدد الأفراد المسموح لهم بحضور القمة 755 شخصا .

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن ناديه كان معترضا على تولى الحكم المجرى كاساى إدارة مباراة القمة أمام النادى الأهلى غدا الخميس بالأسبوع الـ 17 للدورى الممتاز، لأن الجميع يعلم أخطاءه فى المباراة التى أدارها بين الفريقين بالموسم الماضى وعدم احتسابه ركلتين جزاء للزمالك .