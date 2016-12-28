نشرة ONA ا القرموطي يظهر” بفرشة سمك”..تكريم عمرو الليثي بدبي..”أمين” في البلاتوه بملابس بابا نويل



> إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

ظهر الإعلامي جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة 2 بفرشة سمك والزى البورسعيدى المعروف للصيادين “البمبوطية”..للمزيد

تعرض فضائية “النهار وان” حلقة خاصة من برنامج “البلاتوه” للفنان الكوميدي أحمد أمين، يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث ستكون الأخيرة من الموسم الثاني للبرنامج..للمزيد

سافر الإعلامي عمرو الليثي، أمس الثلاثاء، متجهًا إلى دبي، لحضور حفل تكريمه من أكاديمية ايمدج للإعلام، بعد أن تم اختياره وتكريمه لدوره في مجال الإعلام التنموي ودعم الفقراء ودعم المرأة المعيلة..للمزيد

أذيعت أمس الثلاثاء، حلقة جديدة من برنامج “ضربة حظ” على قناة “الحياة”، حل فيها المطرب الشاب لؤي، ضيفًا على الإعلامية رزان مغربي، ليكشف الكثير من أسراره الشخصية والفنية..للمزيد