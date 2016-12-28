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نائب رئيس برلمان العراق: أمن الدول لا يتحقق إلا باستئصال جذور الإرهاب

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نائب رئيس برلمان العراق: أمن الدول لا يتحقق إلا باستئصال جذور الإرهاب نائب رئيس برلمان العراق: أمن الدول لا يتحقق إلا باستئصال جذور الإرهاب

>(أ ش أ)

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى همام حمودى إن "أمن جميع دول المنطقة والعالم لا يتحقق إلا باستئصال جذور التكفير والقضاء على الفكر الإرهابى وقطع الإمدادات التى تغذى خطاب الكراهية"، مشيرًا إلى أن "حشد الجهود الدولية ضرورة، خاصة التى تحظى منها بثقل دولي، لاتخاذ خطوات جدية وسريعة من أجل تحقيق ذلك".

وأعرب حمودي، خلال لقائه السفير الروسى فى بغداد مكسيم مكسيموف اليوم الأربعاء، عن تطلع العراق لكى يكون منطلقًا لتحقيق أمن دول المنطقة من خلال تمسكه بوحدته والاستمرار بتحقيق الانتصارات على الإرهاب داخل أراضيه، مستنكرًا اغتيال السفير الروسى فى أنقرة، ومعربًا عن تعازيه فى ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة بالبحر الأسود.

وتحدث حمودى عن أهمية المشاركة البرلمانية والدبلوماسية والبحثية الروسية فى مؤتمر حوار بغداد المزمع عقده منتصف شهر يناير المقبل، مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية وفى مجال تبادل المعلومات الأمنية لمواجهة تنظيم (داعش) الإرهابي.

من جانبه، نوه السفير الروسى بالانتصارات التى يحققها العراقيون ضد داعش، مبديًا استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائى فى المجال العسكرى والاستثمارى مع العراق وتكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب.


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