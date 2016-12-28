أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 28 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 28 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، تعيين التشيكى فرانز ستراكا وتنازل حمص عن نصف مستحقاته وسحب شكواه ضد الإسماعيلى.

قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى المهندس إبراهيم عثمان تعيين التشيكى فرانز ستراكا لتولي القيادة الفنية للدراويش خلفا لأشرف خضر الذي سيرحل عن الدراويش بعد الانتهاء من مواجهة الاتحاد السكندرى بعد غد الجمعة في ختام الدور الأول لمسابقة الدورى العام.

أعلن مجلس إدارة نادى الإسماعيلى المهندس إبراهيم عثمان عن تعيين التشيكى فرانز ستراكا لتولي القيادة الفنية للدراويش خلفا لأشرف خضر الذي سيرحل عن الدراويش بعد الانتهاء من مواجهة الاتحاد السكندرى بعد غد الجمعة في ختام الدور الأول لمسابقة الدورى العام.

أعرب التشيكى فرانز ستراكا عن سعادته بتولي القيادة الفنية للإسماعيلي خلفا لأشرف خضر، مشيرا إلى أنه يتطلع لتحقيق نتائج قوية مع الدراويش، وإعادته لمنصات التتويج ، مشيرا إلى أنه سيبدأ المهمة في قيادة الدراويش بداية من الدور الثاني.

رحب إسلام جمال مدافع الزمالك بالعودة إلى صفوف الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم لتدعيم صفوف الدراويش، لاسيما انه سبق له اللعب بقميص الإسماعيلي في الموسم الماضي وقدم موسما طيبا ونال استحسان الجميع بقلعة الدراويش.

نجح مسئولو الإسماعيلى فى حل أزمة مستحقات محمد حمص قائد الدراويش السابق بعد الاتفاق مع اللاعب على التنازل عن نصف مستحقاته المالية لدى قلعة الدراويش والتنازل عن الشكوى المقدمة منه إلى اتحاد الكرة ضد الإسماعيلى.

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى النادى الإسماعيلى، يستفسر فيه عن سداد مستحقات اللاعبين الراحلين عن الفريق فى السنوات الأخيرة، ممن تقدموا بشكاوى ضد النادى من أجل تحديد موقفهم من القيد، سواء بالموافقة على قبول لاعبين جدد للإسماعيلى فى يناير المقبل من عدمه.