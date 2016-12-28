انطلاق مهرجان كويت السلام – مصر المحبة بشرم الشيخ غداً

جنوب سيناء – فايزة مرسال

يشارك وزير السياحة يحيى راشد فى مهرجان كويت السلام – مصر المحبة الذى تنظمه مجموعة كويتية غداً، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة السياحة وسفارة الكويت بالقاهرة دعما للسياحة العربية وخاصة الكويتية إلى المقاصد السياحية المختلفة وعلى رأسها شرم الشيخ.

ويهدف المهرجان الذى يقام بمدينة شرم الشيخ إلى تسليط الضوء على العلاقات المشتركة فى شتى المجالات بين الكويت ومصر تجسيداً للعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين فضلا عن تسليط الضوء على العلاقات المشتركة فى الاقتصاد والسياحة والصحة والفنون والثقافة.