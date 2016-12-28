تأهبي لمد مولودك بالطعام الصلب بهذه النقاط

جميع الدراسات وأطباء الأطفال ومتخصصو التغذية يحثون على عدم البدء بتقديم الطعام الصلب للطفل قبل عمر الستة أشهر وهذا يعود لأن كلية الطفل لن تكون جاهزة للمساهمة بهضم الطعام الصلب قبل هذا العمر. أغلب الأمهات يلحظن في حوالي الشهر الخامس من عمر المولود بعض العلامات تنبأ باستعداد الصغير لتناول الطعام الصلب. ففي الشهر الخامس يتمكن المولود من الجلوس وعند الشهر السادس يبدأ مخزون الحديد لديه بالنفاذ ويكون هذا التوقيت المناسب للبدء. لا داعي للعجلة وأبدئي تدريجيا. اليك هذه النصائح:

- اختاري الوقت المناسب: اختاري الوقت الذي تكونين فيه أنت وطفلك مرتاحان وبعيدان عن أي عوامل ملهية كالتلفزيون، صوت موسيقى عالية أو أمام بقية أفراد العائلة. كذلك اختاري الوقت الذي لا يكون فيه طفلك متعباً أو شديد الجوع. وقت الغداء هو الأنسب. قدمي له في البداية جزء من وجبة حليبه المعتادة ثم اتبعيها بتقديم الطعام الصلب.

- اختاري البداية: عند البدء لأول مرة تجنبي أن تكون الوجبة ثخينة. اجعليها أثخن قليلاً من حليبه أي تكون شبه سائلة. حاولي مزج الرز المطحون المخصص للأطفال مع قليل من حليب الثدي أو حليب الزجاجة. أو اطحني جزرة مسلوقة إلى أن تصبح ناعمة ثم امزجيها مع حليبه المعتاد. الفاكهة المهروسة كالموز أو الكمثرى المسلوقة أيضاً مناسبة كبداية.

- انتبهي للسلامة: عند تسخين الطعام المعد في المنزل احرصي على تسخينه بالكامل كي تتمكن الحرارة من قتل أي بكتيريا متواجدة، ثم اتركيه ليبرد. لا تنسي أن تختبري حرارة الطعام قبل إن تقدميه لطفلك. إن قمت بتسخين الطعام باستخدام جهاز المايكروويف فتأكدي من مزجه جيداً بعد إخراجه من الجهاز لأن حرارة المايكروويف لن تكون مقسمة بالتساوي.