كيف أزيد وزن طفلي الذي بلغ السنة؟ سؤال تطرحه عدد لا بأس به من الأمهات، مع بدء الطفل للعب، ما يمنعه من طلب وجبته، وربما الاستمتاع بها، كما أنه في هذه السن يبدأ بتصنيف الأكلات ورفض الكثير منها، د. محمد أبو داوود اختصاصي أطفال، يدلك على الوزن المناسب للعمر المناسب.

اعلمي أن تغذيتك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل تتحكم كثيراً في وزنه، وعلى العموم فالطفل الطبيعي يكون وزنه حوالي 3 كيلوجرامات عند الولادة، والذي يرضع من أمه يزيد وزنه بمعدل 200 غرام خلال الأشهر الثلاثة من عمره، وتقل الزيادة الأسبوعية حتى يصل إلى عامه الأول 8 كيلوجرامات، وعلى الأم أن تحافظ على زيادة طبيعية في وزن الطفل بعد العام الأول خاصة مع إدخال الطعام الخارجي لنظامه الغذائي.

فقدمي له البروتين يومياً على شكل نصف كوب من اللبن الزبادي" الروب"، والجبن والدجاج والبيض، وكذلك فيتامين "سي" لرفع مناعته، حيث إن قلة تعرضه للأمراض يفتح شهيته.

احرصي على تقديم عصير البرتقال والجوافة والمانجو في حال توفر موسمها. أما الكربوهيدرات فقدمي له الخبز والأرز والمكرونة والسيريلاك، أو مطبوخ المهلبية القليلة السكر مع الحليب.