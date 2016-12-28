تجربة حامل مع الإجهاض المتكرر

تعرضت، رولا، خبيرة عناية بالبشرة، للإجهاض 4 مرات، فما السبب في إجهاضات حالة رولا المتكررة، وما الحل الذي لجأت إليه؟

أول ما بدأت به رولا هو البحث بجد عبر الإنترنت حتى عثرت على متخصص في حالات الإجهاض(miscarrigeclinic.co.uk).

نبأ سيئ

ذهبت رولا إلى الطبيب نفسه، وبعد إجراء فحوصات عدة لها جاءها الخبر الصاعقة، فقد كانت تحمل كميات كبيرة من الخلايا الفاتكة، ورغم أن الأمر بدا سيئاً، تعلّق قائلة: «على الأقل حصلت على إجابة وقد أجد العلاج، الذي يمكنني من الحمل».

الإعداد للحمل

في البداية، أعطى الطبيب رولا أدوية لتهدئة نظامها المناعي، وشمل ذلك الستيرويد؛ لمنع الخلايا من قتل الحمل، وتحاميل سايكلوجست التي توازن النظام المناعي والهرمونات لتثبيت الحمل، إضافة إلى إبر لتهدئة الخلايا الفاتكة، وإسبرين 75 مليغراماً يومياً؛ لتعزيز تدفق الدم إلى الجنين النامي، تستدرك رولا: «أخذت فيتامينات تأخذها أي امرأة ترغب بالحمل، بما فيها فيتامين «د» وحمض الفوليك. لم أعانِ أي أعراض جانبية ناجمة من العلاج عدا عن انتفاخ وجهي عند تناول الستيرويدات. حتى إن طاقتي كانت في أعلى مراحلها أكثر من العادة».

توقف عن العلاقة الحميمية

العلاج الذي تلقته رولا، كان دقيقاً، إذ بدأه الطبيب وقت الإباضة بدلاً من الحمل، وقد التزمت هي وزوجها، بالامتناع عن الجماع حتى تصل الستيروديات إلى فعالية معينة لإعداد جسدها للحمل. تستدرك رولا: «بدأت العلاج المناعي، في نهاية سبتمبر، عازمة على عدم فقدان أي فرصة للحمل، اشتريت لوازم كشف وقت الإباضة، واستخدمتها يومياً، إلا أن الأمر نجح حين نسيت استخدامها في العطلة، وبعدها بخمسة أسابيع كنت حاملاً في شهر يناير.

سنرزق بصبي!

بناء على إرشادات الطبيب رفعت رولا جرعتها من الستيرويدات، وانتظرت بقلق بالغ أول فحص صورة أشعة لحملها عند مرور 6 أسابيع، كانت قد خضعت سابقاً لفحوصات كهذه عند مرور 8 أسابيع، وأخبروها خلالها بعدم تمكنهم من إيجاد نبض قلب، تتابع رولا عن تجربتها: «عندما بدأ الطبيب الفحص قال الكلمات المرتقبة مبتسما: «هناك نبض». قامت رولا بفحص دم لمتلازمة داون، وجاءت النتيجة لتثبت انخفاض فرص ذلك، وبعد أن تأكدت من رغبتها بمعرفة جنس المولود، فرحت بأنه صبي، تتابع: «بمجرد أن تجاوزت المرحلة ما بين 12-16 أسبوعاً، تمت معاملتي على أنه حمل طبيعي ».

معلومات عن الخلايا الفاتكة طبيعياً؟

- هي نوع من خلايا الجسم البيضاء المسؤولة عن الدفاع عن الجسم حال حصول التهاب.

- لكل عضو خلايا مختصة بالدفاع عنه، وللرحم النصيب الأكبر؛ حيث يفترض أن تساعد الخلايا على تعزيز دفق الدم للجنين النامي.

- إن كان عددها أكثر عن العادة أو كانت شديدة الضراوة قد تهاجم، وتقتل الحمل مسببة الإجهاض.

العلاج

- إعطاء المرأة الستيرويدات، فهي الدواء الرئيس وتعمل على تثبيط عدد الخلايا الفاتكة في منطقة الرحم، إضافة إلى الإبر وأدوية أخرى وفقاً لنتائج فحوصات يقوم الطبيب بإجرائها.

- يختلف كم الخلايا من امرأة لأخرى، وبكون العلاج مصمماً وفقاً لكل حالة بحد ذاتها، وبمجرد تشخص أي امرأة يكمن عمل الطبيب في تحديد المزيج المناسب من الأدوية؛ لتحقيق توازن الخلايا.

- يتم تقليل العلاج تدريجياً في الفترة مابين 12-16 أسبوعاً من الحمل فعند هذه المرحلة يبدأ الطفل والمشيمة بإنتاج عناصر طبيعية مناعية.

معلومة

- معظم الأطباء على دراية بهذه الحالة «مهاجمة خلايا الرحم للجنين»، وحتى دواء، «الستيرويدات»، ولكن لم يثبت حتى الآن بأدلة علمية فعاليته أو آمنة ليدل ضمن إجراءات وزارة الصحة، وهو متوفر في القطاع الخاص فقط بكلفة تصل 2500 جنيه إسترليني، أي ما يقارن 14500 ريال.