انطلاق معرض «الشعب يأمر – 2» لمدة 4 أيام بمدينة نصر غدًا

(أ.ش.أ)

تنطلق فعاليات معرض “الشعب يأمر -2”، غدًا، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ويستمر لمدة 4 أيام، ويشارك به أكثر من 100 شركة من كبريات الشركات المصرية.

وأوضح محمد سامى، رئيس الهيئة في تصريحات له، اليوم، أن المعرض فرصة رائعة لرفع المعاناة عن محدودي الدخل، ودعمًا للاقتصاد المصري، حيث أن المعرض غير هادف للربح، وإنما لتنشيط التجارة الداخلية وكسر حالة الجمود والكساد التي تمر بها الأسواق وإحداث نهضة حقيقية للصناعة الوطنية، من خلال تعزيز الصورة الإيجابية للمنتج المصري، وكذلك دعم المنتجين المحليين للتواجد فى الأسواق المحلية والدولية ودعم المنتج المصري.

وأضاف سامى، أن المعرض يضم نخبة من العارضين المتميزين والذين سيقومون بعرض أفضل منتجاتهم، منوهًا إلى أنه سيتم عمل خصومات وعروض خاصة لجمهور المستهلكين، موضحًا، أن إقامة هذا المعرض للمرة الثانية يأتي نتيجة لنجاح المعرض فى دورته الأولى والتي عقدت مطلع شهر نوفمبر الماضي والتي لاقت قبول واستحسان من المواطنين.

ولفت إلى أن المعرض مقام على مساحة عرض 5500 م2، حيث تم تخصيص صالة 19 وصالة الاستثمار والعرض المكشوف لعرض منتجات الشركات المشاركة، والتي تضم الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والملابس والمفروشات، والسجاد، والأثاث، والمواد الكيماوية، والصناعات الغذائية، وأدوات التنظيف، والسيراميك.