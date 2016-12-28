البابا تواضروس: للكنيسة دور اجتماعى و علينا مساندة الدولة

الاسكندرية جاكلين منير

افتتح البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم ، منزلاً للطالبات المغتربات بالإسكندرية، ومركز القلب التابع لمستشفى الانبا تكلا بالابراهيمية.

واعتبر البابا تواضروس افتتاح قسم القسطرة وجراحات القلب المفتوح انجاز كبير، حيث يعد القسم أحد الصروح الطبية الهامة بالاسكندرية، مؤكدا أن الكنيسة لها دور روحى أساسى بالاضافة إلى دورها الاجتماعى لمساندة مجهودات الدولة، وفق الامكانيات المتاحة.

وقال" النواية تسند الزير "، مشيراً إلى أن المركز تم انجازه بالتعاون مع مستشفى نور الاسلام المجاور لمستشفى الانبا تكلا ، ما يعطى صورة جيدة عن الخدمة الطبية المقدمة للمواطن فى اسكندلارية، و تقدم بالشكر لكل من ساهم فى هذا المشروع ، كما تقدم بالشكر لقوات الامن من الجيش والشرطة لتأمين الزيارة وتنظيم اللقاء.

جاء ذلك خلال العظة الاسبوعية التى القاها البابا تواضروس من كنيسة الانبا تكلا بالابراهيمية، بحضور القمص رويس الوكيل البابوى بالاسكندرية، وعدد من نواب البرلمان .

والقى البابا تواضروس العظة الروحية بعنوان "روح الرجاء "، بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد وبالتزامن مع حادث الكنيسة البطرسية، وقال إن" الشهداء سبقونا الى السماء و دعا للمرضى بالشفاء ".

و أضاف البابا تواضروس الثانى أن الله خلق الانسان وفتح أمامة أبواب الرجاء والايمان، مطالبا بالتحلى بروح التوبة ومراجعة النفس قبل حلول العام الجديد .

الباب خلال ترأس صلاة العشية