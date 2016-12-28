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راعى كنيسة العذراء بدمياط: تركيب أسلاك شائكة بالسور المحيط بالكنيسة

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راعى كنيسة العذراء بدمياط: تركيب أسلاك شائكة بالسور المحيط بالكنيسة راعى كنيسة العذراء بدمياط: تركيب أسلاك شائكة بالسور المحيط بالكنيسة

>دمياط - عبده عبد البارى

 

أكد القمص الكسندروس جورج راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين بدمياط، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أنه تم تركيب أسلاك شائكة أعلى السور المحيط بالكنيسة، لافتاً إلى تقليم الأشجار المحيطة بها والتى تحجب الرؤية خاصة وأن كاميرات المراقبة لم توضح وجه مقتحم الكنيسة .

 

وكان القمص الكسندروس جورج راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين ، فوجئ صباح أمس، بعبارة مكتوبة باللون الاحمر على أرض الكنيسة من الداخل "هتموتو يا مسيحيين". 


> ونشرت كنيسة السيدة العذراء مريم، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعنوان "أول تهديد للكنيسة".

 


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