راعى كنيسة العذراء بدمياط: تركيب أسلاك شائكة بالسور المحيط بالكنيسة

دمياط - عبده عبد البارى

أكد القمص الكسندروس جورج راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين بدمياط، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أنه تم تركيب أسلاك شائكة أعلى السور المحيط بالكنيسة، لافتاً إلى تقليم الأشجار المحيطة بها والتى تحجب الرؤية خاصة وأن كاميرات المراقبة لم توضح وجه مقتحم الكنيسة .

وكان القمص الكسندروس جورج راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين ، فوجئ صباح أمس، بعبارة مكتوبة باللون الاحمر على أرض الكنيسة من الداخل "هتموتو يا مسيحيين".



> ونشرت كنيسة السيدة العذراء مريم، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو بعنوان "أول تهديد للكنيسة".