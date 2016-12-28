أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 28/12/2016.. الأحمر يختتم استعداداته للقمة

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة والتي كان أبرزها انهاء استعدادات فريق الكرة لمواجهة الزمالك غداً في الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام.

استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر وبالاتفاق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة حسام البدري على مُضاعفة مكافآت الفوز في القمة 113 أمام الزمالك، والمقرر إقامتها غدا"الخميس"، بحيث يحصل كل لاعب على 12 ألف جنيه بدلا من 6 آلاف وهى قيمة المكافأة المعتادة ، وذلك بهدف منح جميع عناصر الفريق الأحمر دفعة معنوية كبيرة لبذل أقصى جهد داخل المستطيل الأخضر وانتزاع 3 نقاط جديدة تضمن لأبناء التتش الاستمرار في الصدارة.

أكد الغانى جون أنطوى، مهاجم الأهلي، لإدارة ناديه أنه لم يهرب بعد سفره لبلاده دون الحصول على إذن من جهاز الكرة، مشددا على أنه يتواجد حاليا مع أسرته لقضاء أعياد الميلاد معهم.

طالب أحمد حمودى، جناح الباطن السعودى، الحصول على راتبه بالدولار لإتمام انتقاله للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير المقبل أو بنهاية الموسم الجارى.

تلقى اتحاد الكرة اتصالات من النادى الأهلى، يخطرهم فيها برفض حضور الجماهير فى مباراته أمام الزمالك، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الخميس، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 17 للدورى الممتاز.

قال محمد عبد الوهاب، عضو مجلس الأهلي، إن ناديه لا يعلم شيئاً عن زيادة دعوات مباراة القمة أمام الزمالك لـ600 دعوة، موضحاً أن ناديه لم يتلق موافقات أمنية بهذا الشأن.

عاد فريق الأهلي منذ قليل لمقر إقامته بأحد فنادق مصر الجديدة بعدما خاض مرانه الأخير باستاد السلام استعداداً لمباراة الزمالك المُقرر لها السابعة من مساء غد الخميس، باستاد بتروسبورت في ختام منافسات الدور الأول.