كوبر يدرس ضم 26 لاعبا لمعسكر الجابون بعد تأجيل إرسال القائمة لـ4 يناير

كتب حاتم رضا

يدرس الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر، ضم 26 لاعبا لمعسكر الفراعنة المقبل لأمم الجابون الذى سينطلق يوم 1 يناير المقبل استعدادا للسفر يوم 13 من نفس الشهر.

جاء قرار المنتخب بعد خطاب الكاف للاتحادات الافريقية اليوم بمد مهلة ارسال القوائم النهائية الى 4 يناير بدلا من 30 ديسمبر، وهو ما جعل حالة من الراحة تسود المنتخب حتى يستطيع الجهاز الفنى الاطمئنان على اللاعبين قبل إرسال القائمة النهائية.

ولم يتحدد حتى الان مصير أحمد حجازى مدافع الأهلى بسبب الاصابة التى يتعرض لها لذا يدرس الجهاز الاستعانة بمدافع اضافى تحسبا لاستبعاد حجازى.