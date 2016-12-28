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دمج قناتي العاصمة في قناة واحدة والثانية plus ..و”حساسين”: شراكة مع الزمالك لإنشاء قناة قريباُ

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دمج قناتي العاصمة في قناة واحدة والثانية plus ..و”حساسين”: شراكة مع الزمالك لإنشاء قناة قريباُ دمج قناتي العاصمة في قناة واحدة والثانية plus ..و”حساسين”: شراكة مع الزمالك لإنشاء قناة قريباُ

الإعلامي دكتور سعيد حساسين

كتبت- إنجي لطفي

قال إيهاب طلعت رجل الإعلام الشريك الجديد لقنوات العاصمة أنه سيتم دمج القناتين فى قناة واحدة سيكون اسمها قناة العاصمة وستكون القناة الثانية بلس تقبلي ترددها سيعاد عليها ما يتم بثه في القناة الأولى مع تطوير شكل البرنامج واضافة بعض الاشياء الهامة .

وأضاف :”قنوات العاصمة ستكون نواة صرح إعلامي كبير سننشئ وهدفنا سيكون فى نشر الوعي العام بالإضافة إلى بعض البرامج التجارية لكي تتماشى مع كل القنوات.

من جانبه قال الدكتور سعيد حساسين رئيس مجلس إدارة شركة الضياء الشركة المالكة لقنوات العاصمة: سيتم اختيار أفضل البرامج فى القناتين و سيتم ضمهم فى قناة واحدة حسب رؤية رجل الإعلام إيهاب طلعت وأضاف نحن حريصون على استمرار الشبكة رغم كل الظروف الاقتصادية التى يمر بها السوق الإعلامي وكان هذا سببا فى توافقنا مع رجل الأعمال إيهاب طلعت.

أما فيما يتعلق ببيع قناة العاصمة 2 لنادي الزمالك: قال اختلفنا على السعر وبالتالي توقفت المفاوضات.

وكشف “حساسين” عن وجود اتفاق لم ينته بعد على شراء تردد جديد للشبكة وستكون لنادى الزمالك وسيتم الإعلان عن الأمر في أقرب وقت

 

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