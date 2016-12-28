غدًا..محاكمة المتهمين بمذبحة «كرداسة»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 156 متهمًا فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه، و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكى ومختار العشماوى وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013، بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 156 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.