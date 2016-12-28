صاحبة قبلة «السيسي»: «قلتله عايزة أبوسك فقالى أبوس راسك الأول»

قالت زينب الكفراوى، والتى كرمها الرئيس السيسي، اليوم، وقبلها على رأسها: “أنا قولتله عايزه أبوسك ورد عليا “قالى أبوس راسك الأول” فقلتله على فكرة أنا قلبي بيرفرف وبعد كدة باسني” أنا قد والدته وهو زي أبني والحقيقة هو راجل طيبب ومحترم”.

وأكدت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطى، فى برنامج “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة 2 : مصر الأن أشد مما كانت عليه فى سنة 56، لآننا وقتها كنا عارفين مين عدونا اليوم نحن لا نعرف من عدونا، وكنا صابرين على كل شئ رغم الظروف اللى مرينا بيها

وتابعت الكفراوى،وكنا عايشين ومستحملين علشان بلدنا تبقى موجودة النهاردة الظروف صعبة صحيح، لكن لآزم نستحمل ونقلل شوية فى كل استهلاكنا ولا “نملي بطونا ونتضرب على قفانا أو نملي بطونا ونستلف”، ويرجع يقولنا أنا بساعدكم لا مش عايزين منهم حاجة عايزين نرجع لآصولنا وطين أرضنا” والايام اللى جاية.