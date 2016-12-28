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بيان للبنك المركزى: طارق عامر يعتزم استكمال مدة الـ 4 سنوات كاملة

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بيان للبنك المركزى: طارق عامر يعتزم استكمال مدة الـ 4 سنوات كاملة بيان للبنك المركزى: طارق عامر يعتزم استكمال مدة الـ 4 سنوات كاملة

>كتب - أحمد يعقوب

قال البنك المركزى المصرى فى بيان رسمى صادر مساء اليوم الأربعاء، إنه لا صحة للشائعة التي ترددت حول تقديم محافظ البنك المركزي طارق عامر استقالته، مؤكدا أن المحافظ يمارس عمله بشكل طبيعي وأن مدة المحافظ يحكمها الدستوروهى٤ سنوات وهو يعتزم استكمال مدته بالكامل بثقة القيادة السياسة .

 

من جهته استنكر مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته اليوم بعض الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية والأخبار المغرضة التي تضر بالاقتصاد القومي وتمس المنصب الرفيع لمحافظ البنك المركزي الذي له تاريخه الكبير في العمل المصرفي والإصلاحي في القطاع المصرفي  المصري والعالمي.

 

 


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