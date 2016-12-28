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محاكمة 13 متهمًا في مشاجرة طائفية بالمرج غدًا

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محاكمة 13 متهمًا في مشاجرة طائفية بالمرج غدًا محاكمة 13 متهمًا في مشاجرة طائفية بالمرج غدًا

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، محاكمة 13 متهمًا في مشاجرة طائفية في المرج أسفرت عن مقتل متهم.

ووجهت النيابة لكل من هاني سيدهم تواضروس عبدالمسيح، وطلعت سيدهم تواضروس عبدالمسيح، وأشرف سيدهم تواضروس عبدالمسيح، وجورج زكي سليمان جبريال، ومجدي سيدهم تواضروس عبدالمسيح، وهاني صبحي عباد قلدس، وسعيد إبراهيم ، وعادل إبراهيم، وعبده إبراهيم، وكريم عادل علي سالم، وإسماعيل محمد حمدان، ورامي رضا عبداللطيف، ومحمد أحمد جودة، تهم قتل عمد، والشروع في القتل وحيازة أسلحة وذخائر ، وإتلاف ممتلكات عامة.

وتعود الواقعة حينما قام عائلة مسلمة في المرج بفرض إتاوة على عائلة مسيحية نظير بناءهم عقار، فحينما رفضت العائلة المسيحية، تم تبادل أطلاق النيران سقط شاب مسلم، وردت العائلة المسلمة بحرق العقار وسيارة ومحل تجاري.

 

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