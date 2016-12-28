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ارتفاع صادارت مصر التعدينية إلى 17.3 مليار دولار خلال 11 شهر

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ارتفاع صادارت مصر التعدينية إلى 17.3 مليار دولار خلال 11 شهر ارتفاع صادارت مصر التعدينية إلى 17.3 مليار دولار خلال 11 شهر

بترول

(أ.ش.أ)

ارتفعت صادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر في 2016، لتبلغ 353ر17مليار دولار، مقابل 16.126مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع بلغ بنحو 1.2 مليار دولار بنسبة 7.6 %.

وأظهر تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2016، بنحو 53% لتبلغ 4.4 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير، الى أن صادرات القطاع من الحلي والأحجار الكريمة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال 11 شهرًا، حيث سجلت 2.3 مليار دولار مقابل 587 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، استحوذت الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر بحجم صادرات بلغت 1.4 مليار دولار، كما زادت صادرات الحديد الصب والصلب لتسجل 358 مليون دولار مقارنة 280 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 28%.

وأوضح التقرير، أن صادرات مصر من خامات ومركزات وخبث رماد من المعادن، بنحو 12% لتسجل 12 مليون دولار مقابل 11 مليون دولار، فيما تراجعت صادرات النحاس ومصنوعاته تراجعت لتسجل 153 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار.

 

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