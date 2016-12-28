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سحب 12 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين بالقليوبية

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سحب 12 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين بالقليوبية سحب 12 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين بالقليوبية

محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم،

(أ.ش.أ)

قرر محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم، سحب 12 قطعة أرض من المستثمرين بالمحافظة لعدم جديتهم، حيث أنهم حصلوا عليها منذ سنوات ولم يتم إقامة أي نشاط عليها حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بمجلس إدارة المناطق الصناعية، للتعرف على المشروعات الصناعية والاستثمارية على مستوى المناطق الصناعية بالمحافظة، ولمناقشة مشكلات الاستثمار والمستثمرين من خلال توفير الأمن والحماية للمنشآت والأفراد بالمناطق الصناعية.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تقديم كل التسهيلات والتراخيص للمستثمر مادام ذلك لا يتعارض مع القانون، وتوسيع شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية وتزويدها بالمحولات ذات الطاقة الإنتاجية العالية.

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