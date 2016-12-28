«الصحة»: 56 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع بتكلفة 90 مليون جنيه

(أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 56 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، خلال الأسبوع الماضي على مستوى الجمهورية، بتكلفة بلغت 90 مليونًا و686 ألف جنيه.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، الدكتور عماد كاظم، في تصريح، اليوم، أنه من بين تلك القرارات 14 ألفًا و297 قرار علاج لمرضى فيروس “سي” لدعم خطة الوزارة للقضاء على الفيروس.

وأضاف أن القرارات تضمنت 38 ألفا و722 قرارا لإجراء عمليات جراحة وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 404 مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم توقيع الكشف الطبي على 54 مواطنًا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، إنه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا، وإرسالها للمريض خلال 48 ساعة، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.