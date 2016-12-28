سكارليت جوهانسون الأعلى أجراً في 2016

حلت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson في المرتبة الأولى ضمن قائمة الأعلى أجراً لعام 2016، بحسب مجلة فوربس.

وقد تمكنت النجمة من حصد هذا اللقب بفضل فيلمي: " Captain America: Civil War " وفيلم هوليوود الكوميدي الساخر " Hail Caesar ".

وتغلّبت سكارليت البالغة من العمر 32 عاماً على كلّ من كريس ايفانز Chris Evans وروبرت داوني Robert Downey ، اللذين شاركاها بطولة فيلم " Captain America "، بفضل إيرادات فيلم " Hail Caesar "، وهو ثاني أفلامها لعام 2016.

وحققت أفلام جوهانسون أعلى الإيرادات على مستوى العالم هذا العام، إذ حققت 1.2 مليار دولار مقارنة بـ1.15 مليار دولار لفيلم " Captain America"، الذي حقق أعلى الإيرادات على مستوى العالم في عام 2016، وفقاً للبيانات التي أعلنها موقع Boxofficemojo.com.

وحلّت الممثلة الأسترالية مارغوت روبي Margot Robbie في المرتبة الرابعة بعد أن حققت 1.1 مليار، فيما ضمّت قائمة فوربس لأول مرة الممثلة البريطانية فيليسيتي جونز Felicity Jones في المرتبة الثامنة.



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