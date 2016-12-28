مفاجأة: شركة الإنتاج تجبر حسن الرداد على استبعاد زوجته من مسلسله الجديد

على عكس كلّ التوقعات التي أكدت مشاركة النجمة إيمي سمير غانم زوجها حسن الرداد بطولة مسلسله الجديد "نوح"، أكدت مصادر مقربة من شركة الإنتاج أن إيمي تمّ استبعادها من قائمة المرشحات، وأن الرداد مطالب بالاختيار من بين قائمة قصيرة لفنانات يصلحن للدور في أقرب وقت، خاصّة أنّ أغلب نجمات الدراما المصريات ارتبطن بالفعل ببطولة مسلسلات رمضان.

الرداد وقّع بالفعل عقد بطولة مسلسل "نوح"، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي. وعلى الفور، انطلقت تأكيدات بأن زوجته ستشاركه البطولة لتكرار تجربة مسلسلهما "حق ميت". ولكن صناع المسلسل أكدوا أن الأحداث تنتمي للدراما الاجتماعية لا الكوميدية، وهناك نجمات أصلح لأداء الدور، وتمّ وضع قائمة قصيرة بأسمائهن بمعرفة المخرج وفريق الإنتاج، وأمام الرداد مهلة قصيرة لاختيار واحدة منهن فقط.

فريق عمل الرداد وإيمي بدأ التمهيد لإعلان خبر استبعادها رسمياً من مسلسل "نوح" بالترويج لمشاركتهما معاً ببطولة فيلم جديد من إنتاج السبكي ويحمل اسماً مؤقتاً بعنوان "الخطة اكس".