رويدا عطية ومدير أعمالها يودعان السنة الجديدة بفصل جديد من النزاعات

بيروت_ سيدتي نت

لا زالت قضية الفنانة السورية رويدا عطية، مع وكيل أعمالها سمير المولى تتفاعل، علماً أن الأخير أعلن كما شركة "المولى برودكشن"، عن إمكانية فتح باب للحل الحبي لكلّ الأزمات العالقة بين الطرفين.

ويبدو أن القصة أخذت منحى جديداً، بعد أن وجهت شركة "المولى برودكش" عبر محاميها بياناً إلى وسائل الإعلام كشفت فيه حقائق جديدة.

وقد حاء في البيان:

"باتت الصحف والمجلات الفنية، ملاذاً يمتلئ فيه البعض ببعض الشهرة التي تنقصه من خلال التطاول على أصحاب التاريخ العريق في الساحة الفنية اللبنانية والعربية، نتيجة العلم المسبق بأنه يتعامل مع قامات لها حد أدنى من الأدبيات التي تجعلها تأبى الانحدار للرد على بعض الألفاظ غير اللائقة التي لا تجد مفرداتها إلا في معاجم أبناء الشوارع.

- حملات التطاول اللفظي غير بعيدة عن هؤلاء، وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد حولوا بالمشورة القاتلة خلاف بسيط كان من السهل تداركه إلى إتهامات جنائية، ليستحصلوا على حل تحت الضغط، ومن يزرع الريح فلن يحصد إلا العواصف.

- أما وقد بلغ السيل الزبى، فهذا غيض من فيض ما في جعبتنا نضعه بتصرف الجمهور والصحافة الفنية، عسى أن تصمت أصوات النشاز مرة وللأبد، فخير العمل هو العمل المثمر وبصمت، وشر العمل هو العمل الطنان الرنان من دون أي جدوى.

- إن المجال الذي فتح للحل الحبي ولا زال مفتوحاً بإرادتنا ودون منة من أحد علينا لأننا نحن من يأبى حتى تاريخه أخذ الأمور إلى ما لا تحمد عقباه قضائياً، ولا يهدف الحل الحبي المطروح إبتزاز الفنانة التي نكرت الجميل بجحود قل نظيره، فقد قيل لنا عنه الكثير ونحن نتولى مهمة تحريرها من إلتزاماتها السابقة ورفضنا الاستماع إلى نصح من ضاق طعم الغدر، لكن أصبحنا بالمرحلة الأخيرة أقرب إلى التصديق بأن التعبير عن الاستعداد للحل الحبي ليس إلا شعاراً يعتمد للمراوغة وكسب الوقت.

- ومن يريد أن يتأكد من صدور قرارات قضائية تنصف الجهة الموّكلة لوجوب إحترام الإنسان تعهداته وإلتزاماته وتمنع الفنانة من إقامة أي نشاط فني أو الظهور الاعلامي دون موافقة الجهة الموكلة، تهّربت الفنانة ومن ينشر البيانات بإسمها من تبلغها لحجج واهية، لا بل وأكثر من ذلك فوجئنا بإنكار وجودها بوقاحة قلّ نظيرها، ما عليه إلا مراجعة قلم قضاء العجلة في بيروت بالإستدعاءات ذات الأرقام 979 و1208 و1290 الصادرة خلال العام 2016.

- من يريد أن يعمل على حلحلة الأمور عليه أن يتمتع باللياقة في التعامل والمصداقية، وهذه اللياقة والمصداقية تفترض بألا يتم إعتماد التشهير المتعمد وسيلة للضغط، فليست كل الطيور من النوع التي يؤكل لحمها."

يشار إلى أن رويدا عطية كانت قد نشرت في تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، بيانا صدر عن مكتب المحامي أشرف الموسوي يوضح حقيقة الإفتراءات والمزاعم الوهمية لمنع رويدا عطية عن الظهور الإعلامي وجاء فيه:

لم يصدر لتاريخه قرار او حكم قضائي يمنع النجمة السورية من الظهور بأي وسيلة إعلانية، والاسلوب الممنهج للالتفاف على مساعي التسوية بات واضحاً بعد جهود كبيرة لحل النزاع حبياً وبالتالي لم يصدر قرار قضائي لتاريخه او سواه ولم نتبلغ مضمون اي حكم بالرغم من الالتزام الكامل بما يقرره القضاء اللبناني المختص.