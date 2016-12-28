محمد عبده يحيي حفله المؤجل في جدّة ومن هو الفنان الذي سيشاركه الحفل؟

يستعد فنان العرب محمد عبده لإحياء حفل في مدينة جدة بعد نحو أسبوعين، بعد استيفاء كافة الشروط التنظيمية التي كانت سبباً في تأجيل الحفل سابقاً.

وكانت "روتانا للصوتيات" قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي عن إقامة الحفل في جدة في الـ 24 من سبتمبر، لكن تم تأجيله لأسباب إجرائية.

يذكر أن محمد عبده أحيا حفلاً كبيراً في مدينة الطائف في شهر أغسطس الماضي خلال فعاليات مهرجان سوق عكاظ.

ومن المنتظر أن يشهد حفله المرتقب في مدينة جدة إطلاق مجموعة من أغانيه الجديدة إلى جانب أعماله المشهورة.

وكان من المقرر أن يحيي فنان العرب حفلتين في الرياض وجدة في الـ 23، والـ 24 من سبتمبر الماضي إلا أنهما تأجلتا بصورة مفاجئة، ولم يتضح إلى الآن هوية الفنان الآخر الذي سيشارك فنان العرب حفلته المقبلة، وبحسب معلومات "سيدتي نت" فإن الشركة المنظمة لديها عدة خيارات وقد تعلن اسم الفنان الآخر في غضون 3 أيام حال التوصل إلى اتفاق معه.