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بالفيديو: كندة علوش تثير غيرة كل البنات بحضن من عمرو يوسف

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الأربعاء 28-12-2016 21:47

كشفت المطربة الشعبية بوسي عن جانب من احتفالها بعيد ميلاد النجم عمرو يوسف، أظهر المشاعر الرومانسية بينه وبين زوجته النجمة كندة علوش، فبمجرد تقديمها أغنية "كل البنات بتحبك" للنجم الوسيم، بدأت كندة بالإشارة اليه ولم يجد مخرجاً من الخجل إلا ضم زوجته لأحضانه.

المقطع نشرته بوسي عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك، وإحتل صدارة المقاطع المصورة الأكثر تداولاً طوال ليلة أمس، وبخاصة من المراهقات اللواتي كتبن تعليقات عديدة أغلبها عن افتقادهن لتعبير الرجال عن مشاعرهن الرومانسية، حيث بدأت بوسي المقطع بأغنية عيد الميلاد المشهورة، وفجأة توقفت وأهدت لعمرو أغنية "كل البنات بتحبك" وهنا اشتعل حماس كندة علوش وهي تشير لزوجها الذي احمر وجهه خجلاً ولم يجد حلاً الا احتضان زوجته وتقبيل راسها.

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سيدتي

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