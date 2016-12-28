ماذا حصل بين فايز السعيد وسهيلة بن لشهب؟

شاركت الجزائرية سهيلة بن لشهب في المسابقة التي أعلن عنها الفنان الإماراتي فايز السعيد عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام لاختيار 3 أجمل أصوات وتبنيها إنتاجيا وفنياً، حيث طلب من المتسابقين إرسال تسجيل صوتي أو فيديو لمشاهدة الشكل والغناء، فما كان من نجمة ستار أكاديمي من الجزائر سهيلة بن لشهب، إلا أن أرسلت فيديو من إحدى فيديوهات مشاركتها في برنامج ستار اكاديمي.

لكن فايز السعيد إستبعدها وقام بسحب الفيديو وإعتبر مشاركتها غير شرعية لان الفيديو يعود لإحدى مشاركاتها في برنامج المواهب، معتبراً أن الفيديو يجب أن يكون جديد وغير مأخوذ من برنامج أو مكان اخر.

وبعد أن تردد أن سهيلة قامت بتصوير فيديو جديد وأرسلته الى فايز لتعود مجدداً الى المسابقة، تبين بأن هذا الفيديو لم يرسل من قبل سهيلة، وأن فايز هو من وضع فيديو من إختياره ، وأنه تم تصويره قبل 3 سنوات تقريباً.

وجاء التصوير غير موفق لأن صوت الهواء طغى على صوتها، الامر الذي دفع بـ "فانز"سهيلة إلى مقاطعة التصويت عبر الصفحة على "إنستغرام" وجاء في الصفحة :"فايز السعيد بعد ما حذف فيديو سهيلة رجع حط فيديو آخر ومش أي فيديو واحد من الأرشيف وماعجبنيش نهائياً قلو عليه انا شخصياً ما نشوفو ما ندير لايك عليه أيا يروح يزمّر هو والمسابقة تاعه قاعد يتمسخر بينا مين لحقنا 100 k حذفو المهم عندنا مسابقتين مهمتين واهم منهم ما كانش الميما Africa youth awards رانا متاخرين فيهم وماكانش اللي عاطيهم اهمية كيما يلزم بليز راهم قريب يخلصو هيا اليد فاليد معايا ونربحوهم المسابقات لخرين غير مهمين . الباما والنشر ولاحقين عليهم كلهم اما هاذو ساعات قليلة قادمة ويخلاصو ركزو عليهم!!".

يشار إلى أن سهيلة بن لشهب تستعد لطرح أغنية جديدة كما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع "فايسبوك" إذ نشرت صورة لها في الإستديو مع تعليق "إن شاء الله العمل يكون على قدر حبكم وفائكم وصبركم عليا كيما بقيتو على الوعد رح نعمل كل ما عندي باش نفرحكم والسنة الجديدة تحمل ليكم معايا الفرح".