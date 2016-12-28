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ماجدة الرومي تعود مع أشعار سعاد الصباح

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الأربعاء 28-12-2016 22:06

تعود المطربة ماجدة الرومي، بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية، حيث سجلت أغنية "لا تسل"، والتي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عبر موقع الفيديوهات "اليوتيوب".
الأغنية من كلمات الشاعرة سعاد الصباح وألحان مروان خورى وتوزيع ميشال فاضل.
يشار إلى أن ماجدة الرومي أرجات طرح هذه الأغنية بسبب بعض الظروف القاسية والصعبة التي عاشتها. فبعد أن تعرضت رجلها للكسر ودخولها المستشفى عاشت فترة من الحزن خلال الأشهر الماضية، إذ لم يكد يمر شهران على رحيل والدتها حتى فجعت بوفاة الموسيقار ملحم بركات ومن بعدها برحيل قائد الكورال في فرقتها إيلي مرهج.
من ناحية ثانية سوف تحيي الفنانة ماجدة الرومي حفلاً في مركز الأحمد الثقافي في الكويت في 20 شباط \يناير 2017 .

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سيدتي