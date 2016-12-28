"سيدتي نت" تنشر المقطع المحذوف: مي كساب لن تكشف صورة ابنتها خوفاً من الحسد

حسمت المطربة مي كساب موقفها تجاه رغبة جمهورها بنشر صورة واضحة لابنتها الأولى فريدة، وأكدت أنها لن تفعل وقالت عبر أول مقطع فيديو مصور تنشره بعد الولادة، بأن الحسد مذكور في القرآن، وأنها شخصياً مرت بأصعب يوم في حياتها بعدما نشرت صور بهجتها يوم الولادة، واللافت أن مي حذفت المقطع تماماً بعدما تلقت تعليقات مسيئة ولكن حصل "سيدتي نت" على نسخة كاملة منه.

المقطع المنشور عبر حساب مي بموقع إنستقرام جاء رداً على طلبات المئات من معجبيها بنشر صورة واضحة للصغيرة فريدة، خاصة وأن الصورة المنشورة لها مع والدها المطرب الشعبي أوكا كشفت عن جانب صغير من جبهتها فقط، والمفاجأة كانت في الرفض التام من مي بسبب الحسد.

أضافت: "مساء الخير.. ميرسى على الكلام الحلو اللى انتوا كتبتوه، أنا والده ولسه منفخه، وبصور لكم مقطع فيديو علشان خاطر أنا بحبكم جدا، وللناس اللى بتقول أنت مخبيه صورة فريدة ، بقول أنا مش هنزلها صورها دلوقتى".

تابعت قائلة : "صحابى من حبهم ليا نزلو صورى وأنا دخله أوضه العمليات ، أنا قضيت تانى يوم ولادة من أعظم أيام التعب، الحسد مذكور فى القرآن وده بيبى صغيرة، أنا مش عاوزة أورى شكلها لحد".

مي كساب صارحت جمهورها بالخوف على ابنتها من الحسد ثم حذفت المقطع حرصا على مشاعر معجبيها.. هل تملكين جرأة مي كساب لإعلان خوفك على أطفالك من الحسد؟

