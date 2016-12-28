ضبط سلاح غير مرخص بأرض ملك المهندس ممدوح حمزة

كتب محمود عبد الراضى

تجرى الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها فى واقعة العثور على سلاح نارى بحوزة خفير خصوصى بأرض ملك المهندس ممدوح حمزة بالعياط.

وردت معلومات لمباحث مركز شرطة العياط مفادها حيازة "عمرو . م . ر" 27 عاما، خفير خصوصى بقطعة أرض كائنة بقرية العطف، سلاحا ناريا غير مرخص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الخفير، وتبين تواجده بكشك خشبى على أطراف قطعة الأرض، وأثناء مشاهدته للقوات فر هاربًا بالزراعات، وعثر بالكشك على سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7,62×39مم .