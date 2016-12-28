فيديو..”القرموطي” بالزي البمبوطي و”فرشة سمك بورسعيدى”



> كتبت – إ نجي لطفي

الإعلامي جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة 2 بفرشة سمك والزى البورسعيدى المعروف للصيادين “البمبوطية” وكان أمامه “طشت سمك” وذلك احياءُ لمنطقة بورسعيد الجميلة التى زارها الرئيس السيسي اليوم بعد غياب رئاسي دام عن بورسعيد لسنوات طويلة وافتتح عدد من المشروعات ومنها مشروع الاستزراع السمكي، وقام “القرموطي” بمداعبة السمك وقال “صاحي وبيلعب “.

وقام “القرموطي” بعرض عدد من المنشتات الصحفية القديمة عن المدينة الباسلة بورسعيدكما استعرض عدد من الأغاني والأفلام التى صنعت عن محافظة بورسعيد.

وقال بورسعيد تحتاج من الدولة “شوية” اهتمام و”ولازم الدولة تهتم بيهم” لآنهم أعطوا لمصر كثير.

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