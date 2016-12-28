مباراة القمة.. النصائح الأخيرة للاعبى الزمالك بعد العشاء

كتب أحمد توفيق

قرر محمد حلمى المدير الفنى لفريق الزمالك ، عقد محاضرة أخيرة مع لاعبيه ، للحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة القمة أمام الأهلى غدا الخميس بالأسبوع الـ 17 للدورى بعد تناول وجبة العشاء مساء اليوم بفندق المعسكر .

وقام جهاز الزمالك بإجراء أكثر من محاضرة للاعبين خلال معسكر القمة تضمنت عرض بعض مباريات الأهلى فى بطولة الدورى خلال الموسم الحالى لشرح نقاط القوة والضعف بالفريق الأحمر .

ويعقد جهاز الزمالك محاضرة أخرى غدا الخميس عقب تناول وجبة الغذاء والتى ستشهد إعلان التشكيل الرسمى للمباراة ودور كل لاعب داخل الملعب .