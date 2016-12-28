مباراة القمة.. البدرى يطالب سعد سمير بنسيان "أزمة الكأس"

كتب محمد عراقى

حذر حسام البدري المدير الفني للأهلي قلبي الدفاع سعد سمير ومحمد نجيب من "السرحان" خلال مواجهة الزمالك غداً في الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام، والمقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وأكد مدرب الأهلي على ضرورة التركيز طوال الـ90 دقيقة وعدم الانشغال سوى برقابة الثنائي ستانلي وباسم مرسى المرشحان لقيادة الهجوم الأبيض ، مطالباً سعد سمير بنسيان الأزمة التي دارت بينه وبين باسم مرسي في نهائي بطولة الكأس السابقة والتي حسمها الأبيض لصالحه، والتركيز فقط في الحد من خطورة المهاجم الدولي.