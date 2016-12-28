استشارى نساء: العاملات بمراكز الأشعة أكثر تعرضا لتشوه الأجنة

كتبت أمنية فايد

أرسلت إحدى قارئات "اليوم السابع" تسألا: كنت أعانى من التهاب الشعب الهوائية وأخدت حقنة "هيدروكورتيزون" 200 مل جرام مرة واحدة فقط، ثم أخذت "فنتولين" بخار وبخاخ، وبعدها أجريت اختبار حمل واكتشفت أنى حامل منذ شهر أثناء مرضى بالتهاب الشعب الهوائية، فهل هناك خطر على الجنين من هذه الأدوية؟.

ويجيب على هذا السؤال الدكتور عمرو حسن مدرس واستشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، قائلا: "بشكل عام تناول الأدوية أثناء الحمل يضر بالجنين ويؤثر على نموه وهو ما يصيبه بالإعاقات المختلفة، لكن بالنسبة للأدوية التى ذكرتها القارئة، فهى لا تؤثر على الجنين، ويفضل عدم تناول أدوية أخرى بدون استشارة الطبيب، وفى الشهر الخامس من الحمل عليها إجراء سونار 3 الأبعاد للاطمئنان بشكل كامل على صحة الجنين لتفادى أى مشكلات قد يولد بها بعد ذلك".

وأضاف: "من المعروف أن تناول الأدوية فى وقت الحمل يشكل أزمة كبيرة ويؤثر بالسلب على صحة الجنين، ودائما ما ننصح بعدم تناول الأدوية فترة البحث عن الحمل، وفى حالة الإصابة بأى مرض يفضل مراجعة الطبيب حتى لا نؤثر على الجنين خاصة فى أول 3 أشهر من عمره داخل الرحم".

وأشار "عمرو"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "تعتبر السيدات التى تعمل داخل مراكز الأشعة الأكثر عرضة لتشوهات الأجنة عن غيرهن ممن يتناولون الأدوية، لأن الأشعة التى تقف أمامها أثناء قيامها بعملها تؤثر على الأجنة منذ بدايتها، لذلك يفضل إجراء الاحتياطات اللازمة لمنع الحمل خلال فترة العمل فى مراكز الأشعة وعند البحث على طفل يجب تغيير مهمة العمل التى تقوم بها حتى لا تنجب أطفالا بتشوهات خلقية.

وتابع: "بعض المضادات الحيوية والأدوية التى تعالج حبوب الشباب التى تحتوى على نسب عالية من فيتامين A تؤثر على الجنين، لذلك يفضل العودة للطبيب حتى نتأكد من سلامة الدواء وعدم تأثيره على الجنين خاصة لصاحبات الأمراض المزمنة".