حركة الشباب الصومالية تسيطر على مقاطعة وسط البلاد

(أ ش أ)

سيطرت حركة الشباب الصومالية، اليوم الأربعاء، على مقاطعة موكوكورى فى إقليم هيران وسط البلاد من يد قوات بعثة الاتحاد الإفريقى العاملة فى الصومال (أميصوم) والقوات الحكومية الصومالية.

ونقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية أن عناصر حركة الشباب لم تواجه أية مقاومة خلال استعادتها للمقاطعة.

من جانبه، أوضح مسؤول عسكرى صومالى أن القوات انسحبت من المقاطعة لأسباب خططية، متعهدًا بشن هجوم مضاد للسيطرة عليها مرة أخرى.

وتخوض "حركة الشباب" التى بايعت تنظيم "القاعدة"، معارك للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأسرة الدولية ومن قوة الاتحاد الأفريقى فى الصومال (أميصوم)، وقد خسرت السيطرة على العاصمة عام 2011 قبل أن تخسر معاقل أخرى.