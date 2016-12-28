كريستان ديور يطلق مجموعة "وردة الرياح" Rose des vents الجديدة

بيروت - سيدتي نت

أطلقت دار ديور Dior مجموعة مجوهرات "وردة الرياح" Rose des ventsالجديدة ل فيكتوار دو كاستيلان، التي أعادت إلى الأذهان القصص القديمة التي نخبرها من ماضينا المفعم بالحنين.

وقد انطلقت مجموعة "وردة الرياح" Rose des vents من فكرة قلادة صغيرة ذات نقش مميّز، فتتميز المجوهرات برقة فائقة، بالإضفة إلى أنه عدا عن رمز السفر، نجد نجمة "كريستيان ديور" وفكرة شيء جالب للحظّ، ونجد أيضاً الوردة زهرته المفضّلة، سواء من الذهب الأصفر أو من عرق اللؤلؤ، أو من اللازورد أو الفيروز، أو من الذهب الزهريّ والأوبال الزهريّ، وفي إشارة إلى حبال البحّارة، نجد شريطاً مجدولاً من الذهب بشكل حبات الأرُزّ، ويحيط بالمدلاة التي تدور ضمن السلسة حسب تحرّكاتنا، وهي تحمل من جهة المجوهرات الصلبة ومن الجهة الأخرى وردة الرياح، ولا تشدّد هذه المجموعة على النقوش بل تركّز على المدلاة المزينة بالمجوهرات.