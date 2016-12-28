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من هي النجمة العربية الأكثر أناقة في فساتين السهرة عام 2016

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الأربعاء 28-12-2016 23:34

شاهدنا في عام 2016 الكثير من إطلالات النجمات العربيات الرائعة والأنيقة في فساتين السهرة على السجادة الحمراء، وفي المناسبات الخاصة والعامة. في حصاد عام 2016 ، قمنا بجمع أبرز هذه الإطلالات لنختار في النهاية النجمة العربية الأكثر أناقة في فساتين السهرة، وإليك التفاصيل.
خلال جولتنا على إطلالات النجمات العربيات في فساتين السهرة، والتي بقيت مطبوعة في أذهاننا، لفتتنا إطلالة "هيفا وهبي" في فستان فخم باللون الفضي اختارته من "زهير مراد" Zuhair Murad، وإطلالة النجمة "سلافة معمار" في فستان من الدانتيل الأبيض حمل توقيع "ايلي صعب" Elie Saab، وإطلالة "نجوى كرم" في فستان مفعم بالأنوثة اختارته من دار "غوتشي" Gucci، وإطلالة النجمة المصرية "نيللي كريم" في فستان بقصة ذيل السمكة من المصممة "زينة زكي"، وإطلالة النجمة "اصالة نصري" في تصميم شرقي فاخر باللون العنابي من "نيكولا جبران"، وإطلالة "بلقيس" في فستان من التول الأسود بدت فيه مثل الأميرات، وغيرها من الإطلالات المُبهرة هذا العام.
لكن، حين حاولنا اختيار إطلالة النجمة المفضلة بالنسبة لنا في فساتين السهرة وقعنا في حيرة من أمرنا. ولهذا، سنترك القرار لك بعد أن تشاهدي الصور وتختاري النجمة العربية الأكثر أناقة في فستان السهرة في عام 2016.

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سيدتي