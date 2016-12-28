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أيمن سلامة: قرار رفض الاستيطان الإسرائيلي يعكس إرادة المجتمع الدولي

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أيمن سلامة: قرار رفض الاستيطان الإسرائيلي يعكس إرادة المجتمع الدولي أيمن سلامة: قرار رفض الاستيطان الإسرائيلي يعكس إرادة المجتمع الدولي

أيمن سلامة

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، أن قرارات المنظمات الدولية التي تعكس إرادة المجتمع الدولي تعد أحد مصادر القانون الدولي ومن ثم تلتزم الدول والمنظمات الدولية كافة بمثل هذه القرارات الدولية .

وأضاف “سلامة” أن القرار المقدم لمجلس الأمن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يخاطب إسرائيل فقط لكن كافة الدول والمنظمات الدولية، لذا فأي تشريعات محلية إسرائيلية أو تدابير تنفيذية ازاء أحكام قضائية تصدر بالمخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة تعد والعدم سواء.

وقال إن كافة القرارات و التشريعات والأحكام القضائية الوطنية الإسرائيلية المخالفة لقرارات منظمة الأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية لا يرتب أية آثار قانونية و لا تغير من المراكز القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة ولا تكسب أية حقوق لإسرائيل ولا تفرض أية التزامات على فلسطين.

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