«كيرى»: 2 مليون و750 ألف شخص تحت الاحتلال الإسرائيلى وليس لديهم حرية التحرك

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، إن مئات الفلسطينيين لم يستطيعوا الحصول على تراخيص للبناء فى المنطقة “ج” بالضفة الغربية، بسبب المستوطنات الإسرائيلية، مشيرًا إلى تدمير معظم البنايات الفلسطينية من قبل الإسرائيليين.

وأضاف كيرى، خلال كلمة له مساء، اليوم، بواشنطن، أن هناك أكثر من 1200 فلسطينى من بينهم المئات من الأطفال تم تدمير منازلهم ونزحوا فى 2015، نظرًا لأن هناك أشخاص يظنون أنهم يؤمنون بدولة واحدة فقط وهى إسرائيل الكبرى.

وأشار كيرى، إلى أن 2 مليون و750 ألف شخص يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية معظمهم فى المناطق ” أ ” و ” ب “، وليس لديهم حرية التحرك بين القرى وغيرها دون الحصول على تراخيص من الإسرائيليين، مضيفًا “حال وجود دولة واحدة فقط سيكون هناك الملايين من الفلسطينيين يعيشون فى مناطق محصورة ومحاصرة وليس لديهم أى حقوق سياسية أو نقل ومدارس ودائما سيكونون فى ظل احتلال ولا يحظون بالحرية الأساسية أو أى عدالة”.