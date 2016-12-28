مباراة القمة.. الجمهور أحدث الأزمات بين الأهلى والزمالك

كتب فتحى الشافعى

لم تنته أزمات مباراة القمة "الشائكة" بين الأهلي والزمالك المُقرر لها السابعة من مساء غد الخميس في ختام الدور الأول باستاد بتروسبورت ، فمن ساعة لأخرى يشهد الشارع الكروي أزمة كبرى بسبب الجدل حول أمور تتعلق بهذه القمة المُثيرة للجدل التى شهدت فترة طويلة من "الشد والجذب" بين الناديين.

في البداية طلب الأرجنتيني كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني تأجيل اللقاء خوفاً على لاعبيه من الإجهاد قبل منافسات أمم أفريقيا المقبلة بالجابون وهو الطلب الذى رحّب به الزمالك، وتحفّظ عليه الأهلي لكن الإتحاد المصري لكرة القدم أقنع المدرب الأرجنتيني بعدم التأجيل ، بعدها طلب نادي الزمالك التأجيل لكن الاتحاد المصري للعبة حسم الجدل في النهاية وقرر إقامة المباراة بإستاد بتروسبورت وهو ملعب نادي الزمالك.

وعاد الزمالك مرة أخرى ليُثير الجدل حول قمة 29 ديسمبر حيث إعترض على حكم اللقاء المجري كاساي بدعوى أنه لم يحتسب ضربة جزاء في مباراة الفريقين بالدوري خلال فبراير الماضي التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

ومنذ ساعات تجدد الخلاف حول عدد الجمهور في القمة الشائكة فالزمالك أعلن عبر رئيسه مرتضى منصور أن هناك 600 فرداً سيدخلون اللقاء بواقع 300 من الأهلي ومثلهم من الزمالك وهو ما رفضه الأهلي الذى أعلن الجهات الأمنية وافقت على حضور 100 مشجع فقط بواقع 50 فرداً من كل نادً.