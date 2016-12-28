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فيديو يظهر تسلل أحد الأشخاص لكنيسة «العذراء» ويكتب عبارات تهديد بدمياط

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فيديو يظهر تسلل أحد الأشخاص لكنيسة «العذراء» ويكتب عبارات تهديد بدمياط فيديو يظهر تسلل أحد الأشخاص لكنيسة «العذراء» ويكتب عبارات تهديد بدمياط

عبارات التهديد

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه قيام مجهول بالتسلل لكنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين، بدمياط الجديدة، دون وضوع ملامحه ليكتب عبارات تهديدية للأقباط المصلين رواد الكنيسة.

فيما قال القمص ألكسندروس جورج راعي الكنيسة إنه فوجئ  صباح أمس، بوجود عبارة مكتوبة باللون الأحمر على أرضية الكنيسة  ”هتموتو يا مسيحيين”.

ونشرت كنيسة السيدة العذراء مريم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، فيديو بعنوان “أول تهديد للكنيسة” موضحة إنها المحاولة الأولى تهديد الاقباط بالقتل، بدمياط.

 

 

 

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