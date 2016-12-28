«فرانز شتراكا» مديرًا فنيًا للإسماعيلي

(أ.ش.أ)

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، مساء اليوم، عن التعاقد مع المدرب التشيكي “فرانز شتراكا” لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بداية من منافسات الدور الثاني للدوري الممتاز، وخلفًا لأشرف خضر المدير الفني الحالي للفريق.

ومن المقرر أن تكون مباراة الإسماعيلي القادمة أمام الاتحاد السكندري بعد غد الجمعة، في ختام الدور الأول للدوري هي الأخيرة للفريق تحت قيادة أشرف خضر.

وتولى شتراكا صاحب الـ58 عامًا، تدريب العديد من الأندية الأوروبية، حيث توج مع فريقي تيبليتسي وسبارتا براغ بكأس التشيك موسمي 2003 – 2004 ، كما حصل مع فريق سلوفان براتيسلافا على لقب كأس السوبر السلوفاكي موسم 2014، وتأهل معه إلى دور المجموعات بكأس الاتحاد الأوروبي وسبق له تدريب منتخب التشيك.