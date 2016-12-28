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غدًا..نظر تجديد حبس مدير المشتريات بمجلس الدولة المتهم بالرشوة

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غدًا..نظر تجديد حبس مدير المشتريات بمجلس الدولة المتهم بالرشوة غدًا..نظر تجديد حبس مدير المشتريات بمجلس الدولة المتهم بالرشوة

اللبان

(أ.ش.أ)

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، غدًا، في أمر تجديد حبس المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، بعد أن كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبسه ومتهمين إثنين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيًا، على ذمة التحقيقات فجر اليوم في قضية رشوة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلى المتهم جمال اللبان تهمة تلقي رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرساء عمليات توريد أثاث لشركة المتهم الثاني وزوجته، واللذين نسبت لهما النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عام.

وكانت النيابة قد واجهت المتهمين الثلاثة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية في شأن الاتهام المسند إليهم، بالإضافة إلى التسجيلات الخاصة بالقضية والتي اتفق فيها الطرفان على موضوع الرشوة.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بضبط مستندات وأوراق إدارة المشتريات بمجلس الدولة المتعلقة بعمليات التوريد والشراء لمستلزمات مجلس الدولة، والتي تقوم بها إدارة المشتريات, وأمرت النيابة بضم وإرفاق تلك المستندات لملف تحقيقات القضية.

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