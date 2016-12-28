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بالفيديو.. نبيه الوحش يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتحدث باسم التعليم

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بالفيديو.. نبيه الوحش يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتحدث باسم التعليم بالفيديو.. نبيه الوحش يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتحدث باسم التعليم

تقدم المحامي نبيه الوحش ببلاغ للنائب العام ضد بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة والترويج لها من خلال منصبه بالوزارة برقم 15 326 .

وأضاف الوحش خلال لقائه ببرنامج ” حوار جريء ” على قناة الحدث اليوم والذي تقدمه الإعلامية منى بارومة، أن البلاغ يتهم بشير بالسطو على أحد الطلاب الذي تقدم بمشروع للوزارة لإعادة هيكلة التعليم.

وأكد الوحش، أن البرلمان الحالي ضعيف ولا يصلح ولا يمثل ، مشيرًا إلى أن تزوجت البرلمان زواج متعة ولا يستطيع البرلمان إقالة ومحاسبة الحكومة في أي وقت من الأوقات.

الجدير بالذكر أن الطالب محمود الرامي قد تقدم في وقت سابق بمشروع لإعادة هيكلة التعليم للوزير فى احد المؤتمرات و قام الوزير بنسب المشروع لنفسه.

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