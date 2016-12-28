بالصور..توزيع 2 طن سكر بـ 7جنيهات علي أهالي بني سويف

وزعت جمعية أبناء المصريين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، برئاسة محمود الدمرداش 2 طن سكر حر، علي أهالي مركز ناصر بسعر 7جنيهات للكيلوالواحد بواقع 2 كيلو لكل أسرة.

ومن جانبة أكد محسن فرغلي وكيل وزارة التموين ببني سويف، أنه تم تخصيص حصة حرة من السكر للمحافظة لتوزيعها علي المواطنين بسعر مخفض، لسد احتياجاتهم ،مضيفًا إنة تم توزيع كميات كبيرة علي جميع منافذ السلع المعة علي مستوي المحافظة.

وتوجة عمرو المصري أحد أهالي المركز بالشكر لمحافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، ووكيل وزارة التموين لمجهوداتهم في دعم القري بالسلع، مطالبًا الاستمرار في ضخ السلع بإسعار مخفضة لسد احتياجات المواطنين.