بالفيديو.. أمنية زعزوع لنواب البرلمان “السلطة مش دايمة”



> قالت الإعلامية أمنية زعزوع مقدمة برنامج ” أمنية مصرية” على قناة الحدث اليوم، أن الإعلام يواجه أزمة كبيرة في إيجاد الردود من قبل أعضاء مجلس النواب في بعض القضايا التي تمس الشارع، مشيرة إلى تهرب النواب من التواصل والرد بخصوص الأزمات الحقيقية التي تواجه الشارع المصري.

ووجهت زعزوع، رسالة إلى نواب المجلس قائلة ” متفرحش بالكرسي بكرة الناس تضربكم بالطوب”، مؤكدة إلى أنها كلها كام يوم وتنتهي مدة تواجدك بالبرلمان، مشيرة إلى أن السلطة مش بتدوم، مضيفة إلى أن نواب منطقة المرج يواجهون مشاكل حقيقية مع المواطنين في الدائرة.

وأضافت زعزوع، إلى أن المواطنين بمنطقة المرج يشتكون من سوء مياه الشرب والتي تختلط بالصرف الصحي، في ظل عدم استجابة من نواب الدائرة لهم في كل الأوقات.

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