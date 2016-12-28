وكيل اتصالات البرلمان: الداخلية رصدت 40 صفحة بـ”فيس بوك” تحرض على الإرهاب

كشف أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية رصدت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 40 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تديرها الجماعات المتطرفة وتحاول من خلالها استقطاب شباب مصرى وتجنيدهم للقيام بالعمليات الإرهابية.

وقال بدوى ، إنه تم التوصل إلى أن عددا كبيرا من هذه الصفحات يدار من تركيا بواسطة جماعات إرهابية ويقومون باستغلال الشباب من صغار السن وإقناعهم بأفكار متطرفة ارهابية.

وأكد أن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، تقوم بدور ومجهود كبير يستحق الإشادة لوقف العمليات الإرهابية والتوصل إلى حسابات خاصة بالتنظيمات المتطرفة، متابعا:” نريد أن نطمئن المصريين أن وزارة الداخلية تعمل على قدم وساق لوقف ومواجهة أى عمليات إرهابية وتسعى بجدية لملاحقة الإرهابيين وأفراد الجماعات المتطرفة”.

وأشار إلى أنه طالب خلال اجتماع للجنة بالبرلمان، بضرورة دعم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية فى كل مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة، حتى يستطيع أى مواطن عادى أن يتقدم ببلاغ ضد أى جريمة الكترونية فى نفس محافظته دون أن يذهب للإدارة المركزية بالقاهرة.