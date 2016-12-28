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مقتل 22 شخصًا بينهم 10 أطفال في غارات شرق سوريا

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مقتل 22 شخصًا بينهم 10 أطفال في غارات شرق سوريا مقتل 22 شخصًا بينهم 10 أطفال في غارات شرق سوريا

غارة جوية أرشيفية

(أ.ش.أ)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عن مقتل 22 شخصًا بينهم 10 أطفال وإمرأتان، جراء غارة جوية شنتها طائرات حربية مجهولة على قرية “الحجنة” التى يسيطر عليها تنظيم” داعش” في شرق سوريا.

وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن، والذى يتخذ من لندن مقرًا، إن المدنيين الذين قتلوا هم من عائلتين في قرية الحجنة الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور الخاضعة بمعظمها لسيطرة داعش وتستهدفها بانتظام طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتعد دير الزور المحافظة السورية الوحيدة التي تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة داعش, بينما لا تسيطر القوات النظامية السورية سوى على كبرى مدنها التي تحمل الإسم ذاته، ويشن التحالف الدولي منذ سبتمبر 2014 ضربات جوية تستهدف مواقع “داعش” وتحركاته في سوريا.

 

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