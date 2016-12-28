دار الإفتاء: غدًا المتمم لشهر ربيع الأول.. والجمعة غرة الثانى

أعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن غدا الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر ديسمبر هو المتمم لشهر ربيع الأول، وأن يوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الثاني لعام لعام 1438 هـ .

وقالت الدار فى بيان لها، إنها استطلعَت هلالَ شهرِ ربيع الثاني بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شهر ربيع الأول، الموافق 28 من شهر ديسمبر لعام 2016 م، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأضافت” تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الثاني بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحسابَ الفلكيَّ أيضًا”.