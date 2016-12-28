مسؤول بالبنك المركزى: طارق عامر لم يقدم استقالته من منصبه

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قال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن محافظ البنك طارق عامر يمارس عمله بشكل طبيعى، ولم يتقدم باستقالته.

وأشار المصدر - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن ما نشر فى هذا الشأن سواء تقديم المحافظ لاستقالته أو إقالته عار تماما عن الصحة.

وطالب المسؤول وسائل الإعلام بتحرى الدقة والابتعاد عن إثارة الشائعات التى تضر بالاقتصاد الوطنى واستقراره.

وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر التقى أمس، وفداً من اتحاد الصناعات والمستثمرين لمناقشة المقترح المقدم من اتحادى الصناعات والغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.

وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزى المصرى إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولى وقطاع الأعمال العام، وستتولى اللجنة وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.

وتولى طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزى، آواخر أكتوبر من العام الماضى وأسهم فى زيادة الاحتياطى النقدى بنحو 7 مليارات دولار ليسجل 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، كما استطاع المركزى خلال 2016 فى توفير أكثر من 15 مليار دولار لتمويل عمليات شراء سلع أساسية وإستراتيجية وسداد التزامات حكومية.